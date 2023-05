Frentista é rendido e leva tiro na cabeça durante assalto; vídeo

Milagrosamente, o trabalhador sobreviveu ao disparo à queima-roupa, mas ficou com sequelas em razão da bala ter ficado alojada em sua cabeça

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, temporariamente, um homem acusado de tentativa de latrocínio, durante um assalto a um posto de combustíveis, ocorrido em 19 de maio do ano passado, em Planaltina de Goiás. O frentista que trabalhava no local foi rendido por uma dupla de criminosos e acabou baleado na cabeça à queima-roupa. A vítima sobreviveu, mas ficou com sequelas. As informações são do Metrópoles

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Yasser Yassine, os ladrões chegaram ao estabelecimento em uma motocileta. Quando o frentista havia terminado de abastecer um veículo, o suspeito, que estava na garupa, desceu e rendeu a vítima, o agarrando. Quando procurava dinheiro em um dos bolsos, o frentista foi atingido na cabeça pelo disparo.

Em seguida, os criminosos fugiram em disparada. O autor do tiro foi identificado como Weverton Ferreira. “Na ocasião, os ladrões se passaram por clientes, se aproximaram e aguardaram a vítima atender um cliente que estava à frente. Logo depois, um deles anunciou o assalto gritando: ‘perdeu, perdeu’ “, explicou.

Veja imagens do momento em que o frentista foi atingido na cabeça pelo disparo: