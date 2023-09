Frente Pró-Vida e contra o aborto é instalada

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) instalou, na noite de segunda-feira (11), a Frente Parlamentar “Pró-Vida”, presidida pelo deputado Callegari (PL). A reunião ocorreu no Plenário Dirceu Cardoso. O novo colegiado quer discutir com representantes da sociedade civil e de órgãos públicos o aprimoramento da legislação e de políticas públicas voltadas “para a valorização da vida humana”. Sua principal bandeira é a luta contra o aborto.

Fotos da reunião

Callegari disse que o objetivo da frente é instituir, na Ales, um fórum de debates e, com articulação de seus membros, construir uma agenda de fiscalização e criação e da adesão popular às ideias defendidas pelo grupo. “A questão do aborto é o assunto número um, mas que não pode ser único, e evitar a cultura da morte combatendo o estímulo à eutanásia. Sou apenas um, mas os demais 29 deputados irão lutar pelas pautas levantadas pela frente, com certeza”, afirmou.

Henrique Lima, em palestra on-line, destacou os ideais do Movimento Pró-Vida, que existe em vários países e estados brasileiros: “Temos como maior perigo ao direito à vida a ADPF 442 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), do Supremo Tribunal Federal (STF), que é a usurpação de um poder pelo outro, questionando a constitucionalidade e pretendendo a descriminalização do aborto voluntário até o terceiro mês de gestação, o que considero como negar o direito à vida ao nascituro”, opinou.

Frente parlamentar

Dentre as atribuições da Frente Parlamentar Pró-Vida estão as seguintes: promoção de debates e palestras destinadas às gestantes; divulgação dos métodos de contracepção permitidos pela legislação; e conscientização sobre os efeitos psicológicos e colaterais do aborto tanto para a mulher, quanto para o feto; e realização de debates sobre meios necessários para garantir a saúde física e mental da mulher e de sua família.

Além de Callegari, integram a nova frente parlamentar o deputado Lucas Polese (PL), que é secretário-executivo e o deputado Coronel Weliton (PTB), membro-efetivo.

Fonte: POLÍTICA ES