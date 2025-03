Frente fria vai derrubar as temperaturas no ES? Veja a previsão

Sistema avança pelo Brasil no fim de semana, mas impacto no Espírito Santo será limitado, com poucas variações térmicas e chance de chuva passageira

Uma nova frente fria avança pelo Brasil no fim de semana e promete mudar o padrão de calor intenso que predomina desde fevereiro. O sistema traz chuva e alívio para algumas regiões do país, mas, no Espírito Santo, a mudança será leve. O capixaba pode esperar por pequenas variações nas temperaturas e chuvas passageiras em alguns pontos.

A frente fria ingressa no território nacional na noite de sábado (8), começando pelo Rio Grande do Sul, e avança pelo Sudeste na segunda-feira (10). No entanto, segundo meteorologistas, o ar polar que acompanha o sistema terá pouca influência sobre o Espírito Santo, mantendo as temperaturas elevadas ao longo da semana.

Como fica o tempo nos próximos dias?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sexta-feira (7) será de sol entre nuvens e chuva fraca durante a madrugada e o início da manhã na Grande Vitória e no Nordeste do Estado. No restante do Espírito Santo, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na Grande Vitória, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C. No Sul, os termômetros marcam mínima de 17°C e máxima de 35°C. Na Região Serrana, a mínima será de 17°C e a máxima de 32°C. O Norte terá variação entre 22°C e 35°C, enquanto a Região Noroeste pode registrar até 37°C.

No sábado (8), o sol predomina na maior parte do Estado, com possibilidade de chuva passageira no extremo sudeste capixaba entre a madrugada e o início da manhã. A Grande Vitória terá temperaturas entre 23°C e 34°C. O Sul pode registrar mínima de 19°C e máxima de 35°C. Já na Região Serrana, os termômetros variam de 19°C a 32°C. No Norte, a máxima chega a 36°C, enquanto o Noroeste pode alcançar 38°C.

O domingo (9) segue com predomínio de sol e temperaturas elevadas em todas as regiões, sem previsão de chuva.

Na segunda-feira (10), o sol aparece entre nuvens, e há possibilidade de chuva passageira à tarde no extremo sudoeste do Estado. No restante do Espírito Santo, o tempo segue firme, com ventos de moderada intensidade no litoral da região Sul.