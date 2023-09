Frente fria se aproxima e deixa ES em alerta; veja a previsão

Fenômeno deve provocar mudanças no Sul e Sudeste do país a partir desta quarta-feira (13)

A aproximação de uma nova frente fria deve provocar mudanças no tempo no Sul e Sudeste do Brasil a partir desta quarta-feira (13). O Espírito Santo está entre os estados em alerta por conta das consequências do fenômeno.

Entre Vitória, no Espírito Santo, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o fenômeno deve provocar ventos fortes de até 65 km/h entre a tarde desta quarta-feira (13) e a noite desta quinta-feira (14).

Na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina, são esperados ventos de até 65 km/h entre a noite desta quarta e a madrugada de sexta-feira (15).

De acordo com aviso meteorológico emitido pela Marinha do Brasil, a frente fria deve afetar principalmente a faixa entre São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e Chuí, no Rio Grande do Sul, região já castigada com chuvas nos últimos dias.

Na região, são esperados ventos de até 85 km/h entre a noite desta quarta-feira (13) até a madrugada de sexta-feira (15).

Veja a previsão do tempo para o ES

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), para esta quarta-feira (13), há previsão de chuva para o Nordeste do Estado na madrugada e início da manhã. O sol predomina nas demais regiões capixabas ao longo do dia.