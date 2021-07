Frente fria histórica pode trazer recordes de temperatura à SP nesta semana

Reprodução São Paulo

A pior onda de frio de todo o inverno chega a São Paulo na próxima quarta-feira, 28. As temperaturas caem e podem atingir 3º C na capital. Há a possibilidade de geada na região metropolitana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as menores temperaturas previstas para o Sudeste devem ocorrer na quinta, 29, e na sexta-feira, 30, podendo chegar de -2º a -3º C na Serra da Mantiqueira. Nos mesmos dias, a temperatura máxima deve ficar abaixo de 15º C e a mínima pode ser 3º C na região metropolitana de São Paulo. O Inmet emitiu um alerta com previsão de geada para todo o estado no final desta semana.

“Atrás dessa frente fria, a gente tem a entrada de uma massa de ar de origem polar que deve derrubar as temperaturas também. Essa queda deve ser sentida também inicialmente no Rio Grande do Sul e, depois, a partir da terça-feira, em outros estados”, explica a meteorologista Daniela Freitas, do Climatempo.

O frio deve atingir toda a região sul e sudeste, mas também alcança parte do Centro-Oeste e alguns estados do Norte e Nordeste.

– Com informações do G1.