Frente fria deve provocar temporais, mas calor segue forte no país

Sul deve ser mais afetada pelas chuvas causadas pela frente fria; ventos podem ultrapassar 80 km/h; calor continua em grande parte do Brasil

A região Sul do Brasil deve sofrer com novos temporais nesta quarta-feira (4/10), provocados por uma nova frente fria, que se formou em razão de outro ciclone extratropical. O alerta se estende também para os estado de Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Também há previsão de ventos fortes, que podem atingir 80 km/h, passando de Mato Grosso do Sul até São Paulo, sul da Bahia até o Rio de Janeiro, e em todo o Sul do Brasil.

Já as temperaturas continuarão altas em grande parte do país nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, (Inmet), os termômetros podem ultrapassar a marca de 40°C, especialmente em áreas do Brasil Central, sul da região Norte e no Matobipa (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Segundo explicação do meteorologista da Climatempo Fábio Luengo, o ciclone se forma longe do Brasil, mais especificamente na costa da Argentina. “Não será esse ciclone que vai provocar a chuva, mas a partir dele será formada uma frente fria que provocará toda essa chuva. Há alerta de vento e o nível do Guaíba pode subir”, afirma.

Ainda de acordo com Luengo, o destaque do calor fica com a capital matogrossense.

“Cuiabá deve ser a capital mais quente do país nesta quarta, com 40°C. Mas vale dar um destaque para Manaus, que vem registrando 38, 39 graus. Na segunda (2), a capital do Amazonas bateu recorde histórico da estação, com 39,7°C. Nos próximos dias pode bater ou chegar bem perto desse recorde”.

Além da frente fria, nova onda de calor