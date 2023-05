Frente fria deve chegar ao ES com chuva ainda nesta quinta

Uma nova frente fria chega ao Espírito Santo, ainda nesta quinta-feira (11), segundo o Climatempo, favorecendo a formação de áreas de instabilidade e previsão de chuva para os municípios capixabas, nos próximos dias.

Nesta quinta (11), o dia já amanheceu com muitas nuvens e, de acordo com a empresa de Meteorologia, a causa é a soma do sistema frontal com a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera. As nformações são do Climatempo e Tribuna on line

Já a chuva chega a partir da tarde, no centro-sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. Ainda não há previsão para o Norte, onde o sol ainda aparece.

Na sexta-feira (12), a instabilidade ganha ainda mais força sobre o Estado e o tempo fica ainda mais fechado nos municípios capixabas. A previsão é que haja chuva generalizada por todo o estado, com maior intensidade no centro-sul e região Metropolitana.

“Há potencial para chuva forte, que acumula volumes elevados de precipitação para os padrões desta época do ano, com risco de alagamentos e inundações. Além disso, não se descarta a possibilidade de raios e fortes rajadas de vento em algumas áreas”, diz o Climatempo.

Durante o sábado (13), os maiores volumes de chuva são esperados para o Noroeste do Estado, perto da divisa com Minas Gerais. Enquanto, no domingo (14), as áreas de instabilidade perdem a força e o tempo volta a ficar firme em grande parte do Estado.

No Norte, apesar disso, pode chover a qualquer hora do dia, principalmente nas áreas próximas da divisa com a Bahia.