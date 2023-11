Frente fria deve aliviar o calor e trazer chuva para o ES no fim de semana

Para os próximos dois dias, no entanto, a tendência é que o calor permaneça, com temperaturas passando dos 40ºC em algumas regiões

Após a chuva da última segunda-feira (20), o sol voltou a aparecer com força em todo o Espírito Santo e as temperaturas retornaram para as alturas. No entanto, o tempo pode mudar novamente no sábado (25).

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem de uma frente fria pelo oceano pode ser a causadora dessa mudança.

Segundo o Incaper, a tendência é que o dia tenha aumento de nuvens. São esperadas chuvas fracas, em alguns momentos, nas regiões Sul, Serrana, trechos do Nordeste e na Grande Vitória.

Nas demais regiões, haverá variação de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. O calor diminui em todas as regiões capixabas, de acordo com o instituto.

Já o domingo (26) será de sol entre nuvens. Durante o dia, são esperadas chuvas fracas e rápidas pelo Estado. Segundo o Incaper, o calor diminui um pouco mais em todas as regiões capixabas.

Calor continua forte até sexta-feira

Enquanto a frente fria não chega para aliviar o calor no Espírito Santo, os próximos dias serão com os termômetros nas alturas.

A quinta-feira (23) será de tempo aberto em todo o Estado, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

As temperaturas devem variar de 23°C a 35°C na Grande Vitória, de 19°C (regiões altas) a 40°C no Sul do Estado, de 17°C a 35°C na Região Serrana, de 24°C a 37°C no Norte, de 21°C a 37°C no Noroeste e de 22°C a 35°C no Nordeste.

Na sexta-feira (24), o calor deve piorar um pouco mais, com tempo aberto em todo o Espírito Santo, mas com previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, em trechos das regiões Sul e Serrana.

O vento volta a soprar com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

As temperaturas devem ficar entre 23°C a 35°C na Grande Vitória, 20°C (regiões altas) a 41°C no Sul do Estado, 18°C a 36°C na Região Serrana, 22°C a 38°C no Norte, de 21°C a 38°C no Noroeste e de 22°C a 36°C no Nordeste.