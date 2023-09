Frente fria derruba temperaturas e traz chuva para o ES

A partir da tarde desta quinta (28), pode chover por toda a metade sul capixaba. No início da noite, a chuva deve avançar para trechos da região Nordeste

A aproximação de uma frente fria traz mudanças para as condições do tempo no Espírito Santo a partir desta quinta-feira (28). A onda de calor que elevou as temperaturas nas últimas duas semanas dará lugar a temperaturas mais amenas e chuva nas cidades capixabas.

Durante a manhã, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol entre nuvens deve predominar em todas as regiões do Estado.

No entanto, a partir da tarde, deve chover por toda a metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória. No início da noite, a chuva deve avançar para trechos da região Nordeste.

Ainda segundo o Incaper, os ventos devem ganhar força durante a passagem da frente, com possibilidade de rajadas em alguns trechos do Estado.

ES em alerta laranja para tempestades

O encontro da frente fria com a onda de calor pode provocar temporais pelo Espírito Santo. Algumas cidades do Estado receberam alerta de perigo, classificado na cor laranja, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuvas de 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60km/h.

Veja como ficam as temperaturas no ES

Grande Vitória

Mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Região Sul

Áreas menos elevadas

Mínima de 22 °C e máxima de 33 °C.

Áreas altas

Mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Região Serrana

Áreas menos elevadas

Mínima de 21 °C e máxima de 30°C.

Áreas altas

Mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte

Mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Região Noroeste

Áreas menos elevadas

Mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Áreas altas

Mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Região Nordeste

Mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.