Frente fria continental vai derrubar ainda mais as temperaturas no Estado

Temperaturas vão cair ainda mais nas regiões capixabas

Se o frio já está incomodando os capixabas, a segunda quinzena de julho promete piorar a situação. De acordo com o Climatempo, uma frente fria continental e extensa, semelhante a que aconteceu no final de junho, vai começar a avançar pelo País nesse período.

A chegada desse novo sistema de ar polar, que vai atingir áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até o sul do Amazônia, vai mudar as condições climáticas nesses locais e a principal alteração vai ser a volta da chuva, que pode chegar no início dessa segunda parte do mês.

O Climatempo afirma que os modelos meteorológicos oscilam bastante a tendência para esse período, mas o avanço da frente fria continental é garantido.

Com a entrada da frente fria, a temperatura vai diminuir, mas é depois da passagem dela que o ar polar entra com mais força e derruba as temperaturas do Brasil. A onda de frio pode ser tão forte quanto a de junho, segundo o Climatempo.

(*Tribuna on line e Climatempo)