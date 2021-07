Frente fria chega no final de semana e vai mudar o clima no Estado

Mesmo com o inverno, o calor voltou e fez com que as temperaturas aumentassem em quase todo o Espírito Santo. Por isso, este fim de semana começa com sol e dias mais quentes, diferente dos últimos. No entanto, a passagem de uma frente fria muda o clima mais uma vez, no Estado.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), este sábado (17) vai ser de sol e calor, com poucas nuvens em todo o Estado. O tempo vai seguir estável em todas as regiões, sem chuva, mas o vento sopra com intensidade moderada em todo o litoral, podendo ter rajadas no Sul.

Já no domingo (18), as condições climáticas mudam, por conta da passagem de uma frente fria pelo mar, no final da tarde. O sistema vai favorecer o aumento de nuvens, podendo chover rápido e fraco nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, a partir do período da noite. Com isso, as temperaturas começam a cair novamente.

Confira a previsão do tempo para a sua região

Sábado (17)

Na Grande Vitória, a temperatura mínima vai ser de 17°C, mas a máxima pode chegar a 31°C. Os municípios do Sul capixaba podem esperar ainda mais calor, nas áreas mais baixas, com mínima de 19°C e máxima de 34°C. Nas partes mais altas, a mínima vai ser de 12°C e máxima de 30°C.

Já os moradores das áreas mais elevadas da região Serrana, podem continuar sentindo frio, com mínima de 9°C e máxima de 29°C. As partes mais baixas podem esperar mínima de 13°C e máxima de 30°C.

No Norte do Estado, a mínima vai ser de 18°C e máxima de 30°C. Diferente da região Noroeste, que pode esperar mínima de 15°C e máxima de 30°C.

Domingo (18)

A temperatura mínima fica em 17°C e máxima de 31°C, na Grande Vitória. Já nas áreas mais altas da região Sul, a mínima vai ser de 12°C e máxima de 30°C, enquanto nas partes mais baixas, a mínima é de 12°C e máxima de 34°C.

As cidades mais elevadas da região Serrana podem esperar mínima de 9°C e máxima de 29°C e, nas áreas mais baixas, 13°C e máxima de 30°C.

No Norte capixaba, a mínima vai ser de 17°C e máxima de 31°C. Já no Noroeste do Estado, a mínima vai ser de 14°C e máxima de 31°C.