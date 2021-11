Frente fria chega e temperatura cai em todas as regiões do Espírito Santo

O Sol finalmente voltou a aparecer na Grande Vitória e no interior do Estado, no entanto, durante o fim de semana uma frente fria deve chegar ao estado. Nesta quinta-feira (18) a previsão é de máxima de 31ºC e mínima de 21ºC . O tempo fica estável na maior parte do ES; as informações são do Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Já na sexta-feira (19) o Sol aparece entre muitas nuvens, mas não haverá incidência de chuva na região metropolitana. A temperatura sobe e a máxima das metrópoles chega a 32ºC, com mínima de 22ºC.

No fim do dia, uma frente fria passa pelo mar próximo ao estado, dando condições para pancadas de chuva nas regiões sul e serrana, no final da noite.

Entretanto, a instabilidade do tempo é percebida mais fortemente no sábado (20), de acordo com o Incaper. A frente fria se afasta do Espírito Santo, porém gera queda significativa na temperatura de todas as regiões capixabas.

Nesse sentido, a máxima cai para 26ºC na Grande Vitória, que registra mínima de 23ºC conforme previsão do instituto. Além disso, nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas durante a tarde.