Frente fria chega ao Sudeste e deve durar mais tempo no ES, diz Climatempo

Segundo a empresa de meteorologia, o fenômeno teve início na segunda e deve se intensificar nesta terça-feira

A chegada de uma frente fria causa uma mudança significativa no tempo no Sudeste do Brasil. De acordo com a Climatempo, a última semana de julho será marcada por chuva e quedas nas temperaturas — além disso, foram emitidos alertas de tempestades e ventanias devido ao sistema de instabilidade que atinge a região.

Segundo a empresa de meteorologia, o fenômeno teve início na segunda (28) e deve se intensificar nesta terça-feira (29). No Espírito Santo, há previsão de pancadas isoladas e quedas bruscas nas temperaturas, mas de forma mais moderada do que em outros estados da região. Ainda assim, a frente fria deve durar mais tempo no Estado.

Para esta terça-feira, há previsão de pancadas na parte da noite em Vitória, mas com temperaturas mais amenas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. Já a partir de quarta-feira (30), s condição ainda é de muita nebulosidade e pancadas de chuva, com temperatura mínima de 17ºC e a máxima de 23ºC.

Outros estados

De acordo com a Climatempo, a terça-feira será o ponto de virada para São Paulo e Rio de Janeiro, que registram mínimas próximas de 10 °C e 16 °C, respectivamente, bem abaixo dos valores registrados no fim de semana.

Já em Belo Horizonte, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva nesta terça-feira (29), principalmente na parte da tarde. Na quarta-feira, o tempo firme volta predominar com mínima 12ºC e máxima de 25ºC.