Frente fria chega ao Rio e há previsão de chuva até sexta-feira

Rio – Dois bandidos foram presos, na noite deste domingo, depois de tentarem roubar os passageiros de um ônibus executivo na Avenida Brasil . O caso aconteceu por volta das 7h15, na pista sentido Zona Oeste da via expressa, na altura de São Cristóvão , na Zona Norte do Rio , e envolveu um veículo da linha 2303 (Cesarão x Largo da Carioca) . As informações são do jornal O Dia.

De acordo com testemunhas, quando os criminosos entraram no ônibus, o motorista desconfiou e acionou policiais militares que estavam na região. O ônibus foi interceptado por agentes dos batalhões de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) e de Policiamento Turístico (BPTur) e do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) , que conseguiram prender os assaltantes.

O ônibus foi revistado e foi levado, junto com os passageiros, para a 19ª DP (Tijuca).

Por causa da ocorrência, a pista centra da Avenida Brasil no sentido Zona Oeste chegou a ficar fechada por cerca de uma hora.

