Frente fria avança sobre Sul e Sudeste e baixas temperaturas são previstas

Foto: Marcelo Muniz Farias/ Prefeitura de Urupema- SC Frente fria avança sobre Sul e Sudeste do país

Os próximos dias devem ser de frio intenso nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Um frente fria de origem polar avança sobre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e partes do Mato Grosso do Sul.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), vinculado Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a temperatura mínima em Porto Alegre cai para 5º Celsius na segunda-feira (19), com máxima de 14º. Na terça-feira (20), a mínima na capital gaúcha será de 3ºe máxima de 17º.

Em Curitiba, a previsão é que já neste domingo a temperatura fique em, no máximo, 15º, com 7º de mínima. No dia seguinte, a mínima na capital paranaense deve chegar a 1º, com máxima de 12º, atingindo temperatura negativa na terça-feira, com -3º de mínima. Em Chapecó, oeste catarinense, também está previsto temperatura negativa, com mínima de -2º na terça-feira, e máxima de 19º.

A cidade de São Paulo começa a sentir os efeitos da frente fria neste domingo (18), com máxima de 22° C e mínima de 12° C. A segunda-feira (19) tem previsão máxima de 20°C e mínima de 9°C. Já a terça deve registrar a temperatura mais baixa da semana, mínima de 7 °C e máxima de 20º.

Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a mínima pode chegar a -2º na terça, com máxima de 22º. Na capital, Campo Grande, a próxima segunda terá 18º de máxima, com a mínima chegando a 6º. No dia seguinte, a temperatura varia entre 7º e 22º.

Possibilidade de neve

O Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometereologia (Ciram), de Santa Catarina, informa que o estado terá frio intenso a partir de domingo (18) até terça-feira. Há chance de chuva congelada ou neve já no domingo em áreas altas, como o Meio-Oeste e o Planalto Sul, com mínima de 0° C e umidade elevada. Também há possibilidade de geada. As temperaturas negativas podem chegar a -7º nas regiões serranas, com possibilidade de ocorrência de neve, fenômeno já registrado no final do mês passado