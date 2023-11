Frente fria ameniza temperaturas nesta quarta, mas calor continua

Tânia Rêgo/Agência Brasil – 24.08.2023 Cariocas se refrescam na praia do Leme em meio a forte onda de calor

Nesta quarta-feira (15), uma frente fria vai passar pelo oceano e deve amenizar as temperaturas no Brasil, que vive uma onda de calor extremo desde o fim da última semana. Embora os termômetros não devam atingir marcas históricas, as altas temperaturas devem durar até ao menos a próxima sexta (17).

A frente fria vai puxar umidade da Amazônia pela região central, de acordo com a Climatempo. Mesmo que momentânea, a mudança deve fazer com que as temperaturas diminuam um pouco em relação ao calorão registrado nos últimos dias.

O pico desta quarta onda de calor, no entanto, deve ser atingido entre esta quinta (16) e sexta. O alerta de “grande perigo” para altas temperaturas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda permanece em 15 estados e no Distrito Federal.

Apesar da frente fria e do aumento da umidade, grande parte do Brasil ainda deve ter temperaturas elevadas, especialmente nas capitais do Centro-Oeste e do Sudeste.

Em Cuiabá (MT), a máxima é de 43ºC nesta quarta. Em Goiânia (GO), os termômetros atingem os 38ºC. São Paulo deve registrar chuva no período da tarde e máxima de 37ºC ainda hoje.

Além do calor, o Inmet também alerta para baixos índices de umidade em onze estados, que estão sob aviso de “perigo” e “grande perigo”. São eles:

Alagoas

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Na classificação de “perigo”, a umidade do ar varia entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais e prejuízos à saúde, como ressecamente da pele, olhos e nariz.

Já na de “grande perigo”, a umidade do ar fica abaixo dos 12%, com risco de queimadas, de doenças pulmonares e dores de cabeça.

Fonte: Nacional