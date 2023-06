Frente dos oficiais de Justiça é inaugurada

A Frente Parlamentar em Apoio aos Oficiais de Justiça realizou sua reunião de instalação dos trabalhos, nesta sexta-feira (16), no Plenário Dirceu Cardoso. Foram convidadas autoridades estaduais e a diretoria do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Espírito Santo (Sindioficiais-ES).

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), presidente da frente parlamentar, disse que, para ele, é muito tranquilo firmar esse compromisso com os oficiais de Justiça, e que não poderia assumir esse mandato sem abrir um espaço de diálogo com a categoria, para que todos possam externar suas reivindicações e colocar seus objetivos. Uma das demandas dos profissionais é o direito ao adicional de periculosidade.

Mazinho lembrou, ainda, que seu pai e seu avô foram oficiais de Justiça. “Tenho gratidão por tudo o que o emprego de meu pai fez por mim. Foi através disso que ele conseguiu formar seus filhos. Sempre vi um exemplo de caráter de pessoa que exerceu o seu ônus de oficial de Justiça com muita dignidade e criou a sua família com seu salário de oficial de Justiça. Isso me engrandece demais”, concluiu emocionado.

O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Espírito Santo (Sindioficiais-ES), Paulo Sérgio Torres Meinicke, observou a importância da categoria e disse que ela é subestimada e sua visibilidade é reduzida, dada a sua importância para o sistema judiciário. Meinicke também disse que a frente poderá ser um espaço para apresentar as demandas e lutar por melhorias nas condições de trabalho e na valorização profissional.

“Além disso, a frente parlamentar seria um instrumento efetivo para promover a visibilidade e a conscientização do relevante papel do oficial de Justiça em nossa sociedade”, ressaltou.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Servidores, Marcos José Neves Gomes, que é oficial de Justiça, relatou as dificuldades que um profissional dessa categoria enfrenta no dia a dia e considerou muito importante a criação da frente parlamentar.

Colegiado

A Frente Parlamentar em Apoio aos Oficiais de Justiça foi criada para debater e fomentar as ações e iniciativas que tenham por escopo defender e apoiar os oficiais de Justiça do estado, dando voz às suas reivindicações, defendendo suas prerrogativas e lutando pela manutenção de seu importante trabalho, exercido em todo território estadual. Seu presidente e proponente é o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) e o secretário-executivo é o deputado Tyago Hoffmann (PSB)

Mesa

Compuseram a mesa, além do deputado Mazinho dos Anjos, que conduziu os trabalhos, a representante da Defensoria Pública Estadual Maria Gabriela Agapito; o diretor de eventos da Associação dos Servidores do Judiciário do Estado do Espírito Santo (Ajudes), Jonas Leal Marvila; a diretora financeira do Sindioficiais, Thelma Dionores Zbyszynsk; o diretor de Família e Aposentados do Sindioficiais, Francisco Manoel Bitencourt; o diretor de Comunicação do Sindioficiais, Roberto Branquinho Lucas; o diretor jurídico do Sindioficiais, Williams Masters dos Santos; a vice-presidente do Sindioficiais, Gilcéia Martins Marcelino; o diretor sindical do Sindioficiais, João Alfredo Martins; e o diretor do Sindioficiais, Alan Roger Caldeira.

Fonte: POLÍTICA ES