Frente debaterá a biodiversidade capixaba

A Assembleia Legislativa (Ales) passa a contar com mais uma frente parlamentar. Com a publicação do Ato 1.162/2021 no Diário do Poder Legislativo (DPL), a partir de agora os parlamentares dispõem de um colegiado para debater o tema da biodiversidade e aspectos relacionados à bandeira da conservação ambiental no Espírito Santo.

O requerimento de criação da Frente Parlamentar de Conservação da Biodiversidade Capixaba foi assinado por Gandini (Cidadania), mas já conta com a adesão de Marcos Garcia (PV), Dary Pagung (PSB), Coronel Alexandre Quintino (PSL), Iriny Lopes (PT), Luciano Machado (PV), Delegado Danilo Bahiense (sem partido), Marcelo Santos (Pode) e Dr. Emílio Mameri (PSDB).

A frente, que elegerá ainda as figuras de presidente e secretário-executivo, visa discutir “ações de implementação, acompanhamento, manutenção e concretização de políticas públicas relacionadas à proteção, preservação e conservação da biodiversidade no estado”.