Frente debate adicional a enfermeiros

Além das sessões ordinárias, a agenda da semana tem previstas reuniões de três comissões, uma frente parlamentar e uma audiência pública. Na terça-feira (14), às 19h30, a Frente Parlamentar de Valorização à Enfermagem terá como tema “Repouso e pagamento de 40% da insalubridade para a Enfermagem”. Esta e as outras atividades acontecem em plataforma virtual com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal do YouTube e portal da Internet.

Entre os convidados para participar do encontro virtual estão o senador Fabiano Contarato (Rede), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, os representantes do Sindicato dos Enfermeiros, Fabrício Pinto Pereira e Ethel Leonor Noia Maciel, a chefe do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e representante da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), Rita Inês Casagrande, além da procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES) Sueli Teixeira Bessa.

Doenças Inflamatórias Intestinais

No mesmo dia pela manhã a Comissão de Saúde debate sobre a instalação de um centro de infusão para pacientes com doenças inflamatórias intestinais, em Cachoeiro de Itapemirim. A defesa é de uma unidade para atender a Região Sul. Para tanto, participam da reunião às 9 horas a presidente da Associação de Pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais (DII Brasil) Patrícia Mendes, as representantes da DII ES SUL, Ediana de Souza Silva Ribeiro e Rebeca Ribeiro Gonçalves, a médica gastroenterologista Andressa Paulo Sartório Portinho e o superintendente regional de saúde da região Sul, José Maria Justo.

Confira a agenda da semana:

Segunda (13):

13h30 – Comissão de Finanças

Terça (14):

9 horas – Comissão de Saúde

13 horas – Comissão de Justiça

19h30 – Frente Parlamentar de Valorização da Enfermagem

Quinta (16/07):

16h30 – Audiência Pública da Comissão de Segurança