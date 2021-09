Freixo anuncia que não vai participar de Conselho da República

Reprodução/Wikimedia Commons Marcelo Freixo (PSB-RJ)

O líder do minoria da Câmara, Marcelo Freixo (PSB-RJ), anunciou que não vai participar da reunião do Conselho da República , convocado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira. O governante anunciou a reunião ao discursar a apoiadores durante o ato antidemocrático na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Como o deputado tem cargo de liderança na Câmara, ele faz parte do colegiado. No entanto, afirmou que a reunião deve ser feita “sob chatagem de um presidente”.

“Esse conselho nunca se reuniu no governo Bolsonaro. E não será sob chantagem de um presidente, que participa de um ato que ameaça ministros, que ameaça intervenção militar, que ameaça de Congresso, que o Conselho da República tem que se reunir. Como membro do conselho afirmo categoricamente que não participarei. Estarei em Brasília, mas não vou participar do Conselho da República sob ameaça de um presidente que mais uma vez insinua o desejo de um golpe sobre a nova democracia” declarou Freixo em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Entre as atribuições do conselho, o colegiado pode discutir a “estabilidade das instituições democráticas de direito”.

Sou líder da Minoria na Câmara e membro do Conselho da República. Defendo que o Conselho não pode se reunir mediante ameaças de um presidente que viola a Constituição. Se houver reunião, não participarei. Bolsonaro está isolado e tenta encenar uma força que não tem. pic.twitter.com/cu9m9HWurI — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 7, 2021

De acordo com a Constituição, participam do conselho o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, além dos líderes da maioria e da minoria das duas casas legislativas. Também está prevista a presença do ministro da Justiça e de seis cidadãos com mais de 35 anos, sendo que Presidência, Câmara e Senado indicam duas pessoas cada um.