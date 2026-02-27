Freira de 82 anos foi estuprada antes de ser morta em convento

A freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi vítima de violência sexual antes de ser morta dentro do convento onde vivia, no município de Ivaí, região central do Paraná. O caso foi concluído pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27).

Segundo o laudo pericial, houve estupro, confirmado por lesões identificadas no corpo da religiosa. O principal suspeito, um homem de 33 anos, foi preso poucas horas após o crime e permanece em prisão preventiva.

O que diz a investigação

De acordo com a polícia:

O crime ocorreu no sábado (21) após o suspeito pular o muro do convento

A vítima foi encontrada caída, com roupas parcialmente retiradas e sinais de agressão

Imagens de câmeras e vestígios de sangue nas roupas do investigado reforçam as provas

O homem foi indiciado por homicídio qualificado, estupro qualificado, resistência e violação de domicílio

O delegado Hugo Santos Fonseca destacou que o homicídio é qualificado por ter dificultado a defesa da vítima, que tinha mais de 60 anos e limitações motoras e de fala decorrentes de um AVC.

Suspeito alegou ter “ouvido vozes”

Durante o interrogatório, o investigado:

Admitiu parte das agressões

Disse ter passado a madrugada consumindo crack e álcool

Alegou que “vozes” teriam mandado que ele matasse alguém

Negou a violência sexual, apesar do laudo pericial

Ele tentou fugir no momento da prisão e resistiu à abordagem com socos e chutes.

Próximos passos

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que vai analisar a denúncia.

Nota de pesar

A congregação Irmãs Servas de Maria Imaculada lamentou a morte:

“Com muito pesar comunicamos o falecimento da nossa querida Ir. Nadia Gavanski, aos 82 anos de idade e 55 anos de Vida Consagrada.”

