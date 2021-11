Fred se declara para Bianca Andrade após boatos de traição

Reprodução/Instagram Fred e Bianca Andrade

Fred se declarou para Bianca Andrade após voltar de uma viagem a trabalho e ser alvo de boatos de traição . O youtuber passou uma semana no Quatar por conta de compromissos profissionais e surgiram rumores de que ele teria traído a esposa no exterior. Ao voltar ao Brasil, o apresentador negou essas acusações e ainda postou uma foto com Boca Rosa junto de uma legenda apaixonada.

“Estava morrendo de saudade e ansioso demais para te encher de beijo, te dar um cheiro e entregar os presentinhos que eu trouxe. Foi 7 dias olhando nossas fotos, chorando de alegria e de orgulho de tudo que estamos construindo juntos, e agora não tem lugar melhor no mundo do que o seu abraço. É gostoso demais pensar em alguém durante o dia todo e a melhor parte é que você está aqui do meu lado para tudo. Te amo de um jeito que nem sabia que dava para amar alguém tanto assim”, escreveu Fred no Stories.

Os boatos de traição começaram após Fred ser visto em um vídeo em uma festa no Quatar, enquanto dançava acompanhado de três mulheres. Logo começaram especulações de que ele teria traído a esposa, mas o youtuber negou esses boatos.

Esse é o segundo boato sobre o relacionamento de Fred e Bianca que aparece recentemente. Há cerca de um mês, surgiram rumores de que eles estariam vivendo uma crise no casamento e o apresentador disse estar cansado de histórias como essas após ser acusado de traição.

“Eu não aguento mais. É um desrespeito para mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu cansei disso, ‘tá’?! Já estou falando com a minha assessoria, com os advogados, e a gente vai tomar as devidas providências”, desabafou Fred.