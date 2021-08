Fred promete Fluminense agressivo para confirmar vaga na Libertadores

Envolvido em uma verdadeira maratona de decisões, o Fluminense tem nesta terça-feira (03/08) mais uma final pela frente. O desafio da vez é a partida contra o Cerro Porteño, que vale vaga nas quartas de final da Libertadores. E quando a bola rolar às 19h15 no Maracanã, a ordem é esquecer a vantagem obtida no jogo de ida, em Assunção no Paraguai, onde o Tricolor venceu por 2 a 0. Para Fred, o time deve se comportar como se o confronto estivesse empatado.

“A gente tem que esquecer o que aconteceu lá. Vai ser um jogo completamente diferente. O time deles vai ter que sair mais para o jogo e nós também vamos impor nosso ritmo desde o início para buscar a vitória. Não temos que pensar na vantagem, temos que fazer ela aumentar nesses 90 minutos”, disse o camisa 9, artilheiro tricolor na temporada e na competição continental, que reforçou o comportamento que o Fluminense deve adotar na partida:

“Nosso foco é passar de fase. Sabemos que o primeiro resultado lá foi muito bom. A nossa ideia aqui é ser agressivo, ir para cima deles e sair com uma grande vitória. Temos que esquecer um pouco essa vantagem e construir uma vantagem dentro desse novo jogo, para a gente pegar ainda mais confiança e ir em busca desse objetivo que é tão especial para a gente”.

Desde que voltou ao Fluminense, no ano passado, Fred vive a ansiedade para reencontrar a torcida tricolor. Enquanto os jogos estão sendo disputados com os portões fechados, o capitão busca receber o apoio de longe e aproveitar as vantagens de se atuar no Maracanã mesmo sem a presença do público.

“O Maracanã é nossa casa e a gente está muito motivado. Estamos loucos para a torcida voltar logo para nos apoiar nesse momento tão decisivo que a gente se encontra. Mas sabemos também que eles estão mandando muita energia positiva e acompanhando nosso time pela televisão. E já já estaremos juntos novamente comemorando títulos, se Deus quiser”, destacou.

Aos 37 anos, Fred vive temporada para lá de especial. Artilheiro do Fluminense com 12 gols, o camisa 9 tem sido responsável também por contribuir ofensivamente de outras maneiras. Contra o Criciúma, no último sábado, ele deu sua terceira assistência. De acordo com estatísticas do SofaScore, o capitão tricolor precisa de somente 74 minutos para participar de um gol na Libertadores. Ele tem ainda, contando apenas a competição continental, 4 gols, 2 assistências 3 grandes chances criadas e precisa de apenas 2,5 chutes para balançar as redes.

“A minha característica sempre foi jogar centralizado e fazer gols. Mas quando você vai se destacando, a zaga começa a te marcar melhor, pressionando sempre com um ou dois. E aí tenho que sair um pouco, abrir espaço, dar um passe para um companheiro. Lógico que eu quero fazer gol toda partida, mas quando dou um passe ou jogo bem e a gente sai vitorioso eu fico muito feliz também”, declarou Fred, que está no top 5 de estatísticas importantes na Libertadores: conversão de chance (2º), pontaria no chute (3º), chutes para marcar gol (4º), participações em gols (5º) e chances claras criadas (5º).

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, em Assunção, no Paraguai, o Fluminense poderá até perder por um gol de diferença que ainda assim garante a classificação para as quartas de final da Libertadores, para enfrentar o Barcelona de Guyaquil, do Equador.

Fotos: Lucas Merçon/FFC

Texto: Comunicação/FFC