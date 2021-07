Fred posa com o filho Cris e faz desabafo: ‘Seu pai já foi ameaçado e agredido’

Reprodução/Instagram Fred osa com o filho e revela ameaças





O YouTuber Fred, marido da influenciadora e ex-bbb Bianca Andrade, posou com o filho Cris, na noite desta segunda-feira (19), e fez um desabafo em seu perfil oficial no Instagram.

Fred e Cris estavam vestidos com a camisa do Palmeiras e o youtuber fez uma carta para o pequeno sobre o “Dia Nacional do Futebol”. No relato, Fred contou que já foi ameaçado e agredido dentro de estádios. “Seu pai já foi ameaçado, hostilizado, agredido e já até temeu pela própria vida num estádio, mas ele segue firme e não desiste. Agora então que você nasceu, essa luta ganha ainda mais força, porque há anos eu luto pelo filho dos outros, agora a luta é por um futebol melhor pra você também.”, disse Fred.





O marido de Bianca Andrade ainda escreveu que tudo que ele tem é graças ao futebol, mas antes chegou a gastar muito dinheiro com o esporte. “É uma paixão meio doida que o papai sempre teve, que até hoje me faz perder o sono, perder a voz, sair correndo sem rumo, chorar incontrolavelmente e que já me fez até gastar o dinheiro que eu não tinha.Por falar nisso, foi o amor pela bola que mudou a vida do papai e da sua família. Tudo o que o seu pai conquistou foi graças a esse esporte, e para ser bem sincero, não sei o que seria da nossa vida hoje se não fosse essa paixão que seu vovô me passou.Tem algumas coisas que serão meio difíceis de você entender, porque muita gente tenta estragar esse esporte que nos traz tanta alegria.”, explicou.

Cris nasceu na noite de quinta-feira (15), após 20 horas de parto, com 51 CM e 3,7 KG .

