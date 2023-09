Fraude: tribunal recusa adiamento e julgamento de Trump começa segunda

Gage Skidmore / Flickr – 05.10.2016 Donald Trump será julgado na próxima semana

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve começar a ser julgado por fraude civil na próxima segunda-feira (2), depois de um tribunal de Nova York ter rejeitado nesta quinta-feira (28) um recurso do republicano que pedia o adiamento do julgamento.

O processo em questão acusa Trump de inflar o valor de propriedades em bilhões de dólares. As informações são do jornal estadunidense The New York Times.

Nesta quinta-feira, a ação movida pelos advogados de Trump contra o juiz Arthur Engoron, com objetivo de adiar o julgamento e anular muitas das acusações, foi rejeitada pelo tribunal de apelações. Com a negativa, o julgamento terá início na próxima semana.

Entenda o caso

A ação contra Trump foi movida no ano passado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Segundo ela, o ex-presidente exagerou seu patrimônio líquido em até US$ 2,2 bilhões com o objetivo de obter condições favoráveis de empréstimos bancários.

Na terça-feira (26), o juiz Arthur Engoron considerou Trump culpado pelo caso, e retirou do ex-presidente o controle de propriedades em Nova York.

Na atual situação, Trump pode contestar a decisão de Engoron, buscando uma pausa de emergência no julgamento. Essa contestação, porém, precisa ser aceita pelo tribunal de apelações, que já recusou recurso anterior de Trump.

No julgamento que se inicia na segunda-feira, Engoron deve decidir se Trump e sua empresa serão penalizados financeiramente. Na ação, a procuradora-geral de Nova York busca recuperar ao Estado US$ 250 milhões em ganhos ilícitos.

