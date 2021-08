Redação JOÃOBIDU Frases do Padre Fábio de Melo para refletir e se inspirar

Conhecido em todo o Brasil por arrastar multidões promovendo a fé em Cristo, o amor e a união , Padre Fábio de Melo é querido por muitos. Suas palavras e reflexões confortam os corações de fiéis, ajudam os desamparados e trazem ensinamentos sagrados de Deus à comunidade. Confira algumas frases do Padre Fábio de Melo para se inspirar e refletir.

Frases do Padre Fábio de Melo

“Alguns acordam pra que outros durmam; realizam para que outros desfrutem. Em proporções que nunca saberemos mensurar, estamos todos sob o movimento da cooperação. Não cabe nenhuma arrogância, não se justifica nenhuma prepotência. Apenas gratidão”.

“Nem tudo precisa ser perguntado. Nem tudo precisa ser dito. O amor compreende: há algumas respostas que ainda não sabemos dizer”.

“Quanto mais eu me cavo, investigo, esquartejo, adentro os labirintos do meu ser, muito mais a Deus eu conheço”.

“Eu também estou no que deixei de viver. Minhas desistências falam de mim tanto quanto o que levei adiante. Sigo misteriosamente atado aos nãos que disse, às renúncias que fiz, aos amores que não vivi. Porque a vida é assim. Até o que escolhemos não viver segue vivo dentro de nós. Mesmo que não percebamos, tudo está se ajeitando para ficar nos estreitos esconderijos da alma”.

“Quantos morrem naquele que morre? Uma infinidade de significados humanos será sepultada num único corpo. Era mãe, irmã, amiga, filha… Todos os papéis que o amor proporciona foram silenciados no derradeiro adeus. A simbiose do amor proporcionará outra forma de continuidade. Saudade já é ressurreição. A fé não nos priva da dor. Apenas empresta o cobertor que por ora colocamos sobre o frio da alma. Para quem fica, o mundo nunca mais será o mesmo. Uma multidão morreu num corpo só. E como dói ficar”.

“De nada vale tentar explicar ao que não está disposto a entender. Guarde suas energias para os que honestamente buscam a verdade. Construa com eles a comunhão. As vezes ficamos privados do entendimento porque insistimos em ter razão. Trabalhe com a possibilidade de que sua opinião possa estar equivocada. Permita-se o benefício da dúvida. Ela nos deixa mais sábios. No silêncio erramos menos do que na opinião precipitada”.

“Deus cuida de nossas causas impossíveis. As possíveis continuam sob nossa responsabilidade. O fazer de Deus em nós é fazer com que façamos. Ação íntima que nos move e nos encoraja diante dos obstáculos da vida. Crer em Deus não significa descrer em si. Pelo contrário. Quanto mais cremos Nele, muito mais acreditamos no Seu poder em nós”.

“Não se trata de ir além, mas de retroceder. Dar um passo atrás, sondar o antes das coisas, as causas dos fatos, o avesso das pessoas. Nada e nem ninguém é por acaso. O que aos olhos se mostra é muito pouco do que essencialmente se é. A verdade é privilégio dos que se interessam pela essência”.

“Nem sempre as proporções são justas. Se o ser para o outro não permitir o ser para si, o aniquilamento dissipará qualquer possibilidade de amor. Só ama e verdadeiramente se doa quem antes se tem”.

“Alguns cansaços só nos cansam, outros nos alegram. Só o tempo nos ensina a diferença”.

“O discurso religioso perde a sua eficácia toda vez que incute nas pessoas a convicção de que para elas não há lugar no mundo. Não é honesto, em nome de Deus, reforçar a rejeição às fraquezas, semear culpas, autodesprezo, sentimento de inferioridade. Faz mais sentido ensinar que Deus é amor, acolhimento, misericórdia. Somente depois deste aprendizado é que seremos capazes de lidar com nossos limites”.

“Quando, movidos pela imaturidade, sofremos com a debilidade emocional de pensar que a nossa prioridade tem de ser a do outro também”.

“É dizendo que curamos as feridas emocionais. O silêncio, neste caso, infecciona. A palavra, por mais difícil que seja, é o único meio possível de purificação. Portanto, não permita que outro se vá sem antes receber de volta o lixo emocional que lhe deixou”.

“É comum ver alguém escolher a pessoa que não lhe faz bem. E por ela trocar as que verdadeiramente lhe amam, edificam. E que o mau trato também vicia, condiciona, retira o amor próprio. É uma questão simples de entender, mas não fácil de resolver. Ainda não existe quimioterapia que permita arrancar da mente a pessoa que tem o gatilho da destruição. Só mesmo uma firme decisão, seguida de vontade e determinação, poderá abrir os grilhões da prisão emocional que priva o cativo de escolher a leveza como uma regra de vida”.

