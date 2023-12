Leo Chioda Frases de Ano Novo para atrair amor, dinheiro e trabalho em 2024

As frases de Ano Novo podem operar mudanças maravilhosas em nossa vida. Assim, que tal trazer essa positividade para o ano novo?

Certifique-se de que você realmente acredita que merece essas transformações e entenda que escrever ou dizer repetidas vezes algumas frases não basta para que elas funcionem.

Desse modo, é preciso conscientizar-se de que você, somente você, tem poder sobre sua vida a ponto de fazê-la mudar para melhor.

Uma forma eficiente de manter suas frases positivas para o ano novo sempre em dia é anotando-as num caderno ou mesmo em cartões que devem ser deixados sempre à vista, para que você os leia em voz alta. Lembre-se de manter suas afirmações no tempo presente, como se os seus desejos já estivessem acontecendo.

Essa postura já modifica o seu pensamento e até mesmo o seu entendimento daquilo que tanto almeja, trazendo para a realidade do aqui e agora.

Diante de pensamentos negativos ou certa relutância em conseguir afirmar as positividades, pare e repense suas razões : você realmente acredita que não pode conseguir melhorias em sua vida íntima? Ou então no trabalho, na convivência familiar?

Portanto, compreenda que pode ser difícil mudar um padrão de pensamento, mas as transformações positivas devem vir exclusivamente de você .

Essas “palavras mágicas” precisam ser exercitadas até você entender o mecanismo das afirmações, que surte efeito gradativo.

Faça com que elas participem do seu cotidiano e experimente aplicá-las em diversos setores da vida, como na sua autoestima, no trabalho ou no amor. As mudanças poderão ser surpreendentes.

Como usar as frases de Ano Novo

Comece escrevendo ou falando “ No próximo ano “, seguido das afirmações positivas que você considera mais urgentes. Outra possibilidade é criar as suas próprias frases.

Siga o modelo e respeite o tempo verbal para que elas provoquem mudanças no tempo adequado.

se você afirmar “ No futuro eu serei rico(a) “, a frase é apenas uma hipótese, um acontecimento que pode virar realidade no futuro, não agora.

se você afirmar “ “, a frase é apenas uma hipótese, um acontecimento que pode virar realidade no futuro, não agora. a frase “ Eu sou rico(a) hoje e sempre ” mostra que sua postura mental está relacionada com a ideia de riqueza, no momento em que profere ou escreve essa afirmação.

Como resultado, são as pequenas regras que garantem o seu sucesso. Anote suas afirmações e deixe-as sempre perto de você.

Dessa maneira, a frequência com que as repete é que lhe farão perceber as transformações. Muito sucesso e um feliz ano novo!

Frases de Ano Novo para atrair…

Amor

O amor faz milagres em minha vida

Sou verdadeiramente feliz ao lado da pessoa que amo

Meu coração irradia amor e paz

Eu me sinto amado(a) e protegido(a) a cada minuto

Eu atraio cada vez mais felicidade e amor

A minha vida amorosa é verdadeira e inabalável

É seguro demonstrar e receber amor todos os dias

Autoestima

Todos os meus desejos se realizam

Tenho todas as condições para demonstrar que sou feliz

Minha rotina é sempre próspera

É maravilhoso ser quem sou

Aproveito cada minuto com alegria e sabedoria

Consigo realizar tudo o que desejo

Eu me amo de verdade

Tenho o poder de realizar os meus desejos

Meu corpo se torna cada vez mais saudável

Eu agradeço por receber tantas maravilhas diariamente

Trabalho e dinheiro

O meu trabalho é o melhor trabalho do mundo

O dinheiro que gasto retorna em maior quantia

A serenidade toma conta das minhas tarefas

O sucesso financeiro é uma realidade para mim

A sabedoria toma conta dos meus negócios

Sou criativo e poderoso em tudo o que faço

Eu mereço e conquisto sucesso profissional

Eu sou a criatividade em pessoa

A minha relação com o dinheiro é saudável

Família e amigos

Eu atraio pessoas alegres e verdadeiras

Minha família é sempre unida e presente

Tenho pessoas maravilhosas ao meu redor

Conquisto amizades autênticas com facilidade

As pessoas que eu amo estão sempre perto de mim

Meus amigos são verdadeiros anjos em minha vida

Eu sou extremamente amigo(a) e sou reconhecido(a) por isso

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. Graduado em Letras pela UNESP, atualmente desenvolve uma tese sobre poesia e alquimia na USP. Assina o blog e as redes sociais do Café Tarot desde 2006, onde publica associações entre os arcanos e a cultura popular, a literatura, a música e o cinema.

[email protected]

