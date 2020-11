FRANGO/CEPEA: Relação de troca é a pior desde maio/18

Cepea, 13/11/2020 – Com os preços recordes do farelo de soja e do milho, principais insumos utilizados na avicultura de corte, o poder de compra do produtor de aves nesta parcial de novembro está no menor patamar desde maio/18. Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário ocorre mesmo com as elevações consecutivas nos preços do frango vivo, visto que os insumos têm se valorizado com maior intensidade. No mercado do frango, a carne segue bem demandada e valorizada, principalmente no mercado interno. Com isso, a procura da indústria por animais para abate também se aquece, elevando as cotações. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br