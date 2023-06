FRANGO/CEPEA: Preços têm leve recuperação em algumas praças

Cepea, 9/06/2023 – Os preços da carne de frango vêm se recuperando neste começo de mês, todavia, o movimento de alta dos preços – observado em algumas das regiões acompanhadas pelo Cepea – não está tão intenso. De acordo com os colaboradores consultados pelos Cepea, reajustes positivos nos valores da proteína têm sido dificultados pela oferta elevada do produto no mercado brasileiro. No Sul do País, em específico, as cotações vêm recuando, devido à oferta mais elevada de carne de frango na região. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

