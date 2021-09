FRANGO/CEPEA: Preços do frango inteiro voltam a renovar recordes

Cepea, 10/09/2021 – As cotações do frango abatido inteiro voltaram a subir neste início de setembro, renovando as máximas nominais da série do Cepea em algumas praças. Segundo pesquisadores do Cepea, os avanços estão atrelados ao reaquecimento na ponta final e ao repasse dos consecutivos aumentos nos custos de produção nas granjas. Além dos elevados patamares dos insumos de alimentação, agora, há também fortes aumentos nos custos com a energia elétrica. No mercado de cortes e miúdos, as valorizações do inteiro não foram integralmente repassadas aos demais produtos. Apesar da demanda mais firme por conta do período de início de mês, vendedores estão receosos em elevar drasticamente os preços, temendo diminuir ainda mais a competitividade da carne de frango frente às substitutas (bovina e suína). Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)