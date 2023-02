FRANGO/CEPEA: Preço da carne reage; exportação segue elevada

Cepea, 10/02/2023 – Os preços da carne de frango estavam em movimento de queda desde o final do ano passado, pressionados pela demanda enfraquecida e pela oferta elevada. Contudo, pesquisadores do Cepea indicam que, com o recebimento dos salários por grande parte da população brasileira neste começo de mês, a demanda pela carne de frango, ainda que de forma tímida, tem reagido. Já o setor exportador nacional segue registrando bom desempenho neste início de 2023. A quantidade escoada pelo Brasil em janeiro foi a mais alta para o mês, considerando-se a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), iniciada em 1997. Segundo dados da Secex compilados pelo Cepea, 420,9 mil toneladas de carne de frango (in natura e processados) foram exportadas em janeiro, volume 8,9% acima do embarcado em dezembro/22 e ainda 20,6% superior ao de janeiro de 2022. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

