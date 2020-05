FRANGO/CEPEA: Preço da carne reage após intensas quedas em abril

.

Cepea, 15/05/2020 – As cotações de lima ácida tahiti dispararam nas roças na semana passada, mas se enfraqueceram no final do período. Segundo colaboradores do Cepea, a retomada das exportações e a menor disponibilidade elevaram os preços da fruta. Entretanto, a expectativa de produtores é de que a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo limite a demanda de tahiti. Na parcial desta semana (segunda a quinta-feira), a tahiti registra média de R$ 31,55/cx de 27 kg, colhida, 23,5% superior à do período anterior. Em relação à laranja, devido à maior oferta e às menores temperaturas, as vendas estiveram limitadas nos últimos dias. Na parcial da semana, a hamlin é negociada a R$ 20,25/cx de 40,8 kg, na árvore, valor 7,7% inferior ao da semana passada. A pera registra média de R$ 25,88/cx, recuo de 1,4% no mesmo comparativo. Entretanto, a tangerina poncã se valorizou nesta semana, devido à diminuição da oferta paulista – a maioria das frutas ofertadas no mercado está vindo de Minas Gerais. A variedade é negociada a R$ 26,60/cx de 27 kg, na árvore, alta de 7%. Cepea – www.cepea.esalq.usp.br