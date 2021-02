FRANGO/CEPEA: Mesmo com queda recente, média mensal da carne ainda está em alta

Cepea, 26/02/2021 – As médias mensais da carne de frango estão em elevação nesta parcial de fevereiro frente a janeiro, de acordo com dados do Cepea, devido às valorizações intensas registradas no início do mês. Esse cenário é observado apesar das quedas nos preços nos últimos sete dias, devido à menor demanda neste período. Na região de Toledo (PR), por exemplo, a desvalorização da carne congelada foi de 1,6% de 18 a 25 de fevereiro, a R$ 6,76/kg no dia 25. No entanto, a média parcial de fevereiro, de R$ 6,70/kg, ainda está 10,2% acima da registrada no primeiro mês de 2021. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br