FRANGO/CEPEA: Frango se valoriza, insumos recuam, e poder de compra avança

Cepea, 26/05/2023 – O poder de compra do avicultor vem crescendo nesta parcial de maio frente ao observado no mês anterior, devido à valorização do frango vivo e dos recuos nos valores dos principais insumos da atividade (milho e farelo de soja), de acordo com dados do Cepea. O avanço no preço médio mensal do frango vivo se deve ao aquecimento da demanda pela carne registrado no início de maio, que impulsionou as cotações do vivo naquele período. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

