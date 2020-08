FRANGO/CEPEA: Cotações da carne têm comportamentos distintos entre as regiões

.

Cepea, 21/08/2020 – Os preços da carne de frango vêm registrando movimentos distintos entre as praças acompanhadas pelo Cepea nesta segunda quinzena de agosto. De acordo com pesquisadores, as exportações aquecidas têm elevado as cotações em algumas regiões, enquanto a demanda doméstica um pouco enfraquecida impede novas valorizações em outras áreas, principalmente em São Paulo. EXPORTAÇÕES – Apesar da apreensão do setor com a notícia de que o órgão sanitário chinês identificou traços de contaminação pelo novo coronavírus em um lote brasileiro de carne de frango, as exportações se mantêm em ritmo acelerado no mês. Segundo relatório parcial da Secex, nos 10 primeiros dias úteis de agosto, a média diária de embarques de carne de frango in natura foi de 18,1 mil toneladas, a maior deste ano, superando em 23,4% a de julho e em 19,1% a de agosto/19. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br.