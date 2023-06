FRANGO/CEPEA: Competividade da carne de frango cai frente a concorrentes

Cepea, 16/06/2023 – Os preços médios das carnes de frango, suína e bovina vêm registrando fortes quedas nesta parcial de junho (até o dia 14). No entanto, segundo levantamento do Cepea, as baixas nas cotações das proteínas suína e de boi têm sido ainda mais intensas que as de frango, cenário que resulta em diminuição da competitividade da carne avícola neste mês. De acordo com os pesquisadores do Cepea, a pressão sobre os valores do frango vem da oferta elevada, cenário que, inclusive, vem sendo observado desde maio. Além disso, agentes da indústria têm reduzido os preços da proteína, visando escoar a carne e evitar aumentos de estoque. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

