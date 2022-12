FRANGO/CEPEA: Competitividade de carne de frango cresce frente às concorrentes

Cepea, 23/12/2022 – Enquanto a carne de frango vem registrando desvalorização em dezembro, as cotações das principais concorrentes – bovina e suína – apresentam altas. Diante desse cenário, a proteína avícola ganha competitividade frente às substitutas, considerando-se as médias de novembro e da parcial de dezembro. Dados do Cepea mostram que, nesta parcial de dezembro (até o dia 21), o quilo do frango inteiro resfriado, negociado no atacado da Grande São Paulo, está 3,71 Reais mais barato do que o da carcaça especial suína, sendo esta diferença 14,3% maior que a registrada no mês anterior. Em relação à carcaça casada bovina, o quilo do frango está 12,16 Reais mais barato, aumento de 1,9% em comparação à diferença registrada em novembro. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

