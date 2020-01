FRANGO/CEPEA: Baixa liquidez e estoques elevados pressionam valor da carne

Cepea, 24/1/2020 – A liquidez está baixa e os preços da carne estão em queda no mercado brasileiro de frango. Segundo colaboradores do Cepea, esse cenário se deve ao típico enfraquecimento da demanda doméstica em começo de ano, tendo em vista o menor poder de compra da população, diante das despesas extras de janeiro. Além disso, o mercado tenta buscar um equilíbrio após as fortes altas registradas no fim de 2019. Agentes consultados pelo Cepea indicam que esse contexto tem elevado os estoques de indústrias e de atacadistas. Assim, de 16 a 23 de janeiro, o frango inteiro congelado comercializado no atacado da Grande São Paulo se desvalorizou 6%, cotado na média de R$ 4,89/kg na quinta-feira, 23. Para o inteiro resfriado na capital paulista, a queda no preço foi de 7,1%, a R$ 4,74/kg no dia 23. Segundo colaboradores do Cepea, a lentidão nos negócios fez com que aumentasse o fluxo de carne de frango do Paraná e de São Paulo, onde os preços estão menores, para as regiões mais ao Sul do País. Em Porto Alegre (RS), o frango inteiro congelado foi cotado a R$ 5,63/kg no dia 23, queda de 1,7% em sete dias. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br