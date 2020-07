FRANGO/CEPEA: Apesar de queda nos embarques, preço interno da carne está firme

.

Cepea, 10/07/20 – Os preços da carne de frango estão firmes no mercado doméstico, apesar da forte baixa nas exportações em junho, de acordo com informações do Cepea. A explicação para a alta, segundo pesquisadores, é que a oferta de carne de frango no mercado interno está baixa, indicando que a produção do setor tem sido controlada. Ou seja, as medidas adotas pelo setor nos meses anteriores – de reduzir o ritmo de produção – vêm se mostrando eficientes. Dados da Secex apontam que foram embarcadas 342 mil toneladas de carne de frango (considerando-se in natura e industrializados) em junho, volume 14,4% menor que o do mês anterior e 11,4% abaixo do de junho/19. Já a receita gerada pelas exportações foi de US$ 446,60 mil, quedas de 18,3% frente a maio e de expressivos 30,2% na comparação com junho/19. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br