Franciny Ehlke viraliza ao mostrar impressora de batons; saiba o preço

Quem nunca viu uma conhecida usando um batom na internet e ficou apaixonada pela cor? Lançada em 2021, a Rouge Sur Mesure , a “impressora” de batom da grife Yves Saint Laurent, promete ser capaz de reproduzir qualquer cor de batom a partir de uma foto ou escaneando um objeto.

A tecnologia viralizou nos últimos dias nas redes sociais após a influenciadora Franciny Ehlke testar o dispositivo e mostrar aos seguidores como ele funciona. Veja a seguir:

O aparelho é controlado através de um aplicativo pelo celular e oferece diversas opções de cores pré-determinadas, além de possibilitar a criação de novas tonalidades. A maquininha é abastecida com três tubos que funcionam como cartuchos de uma impressora de papel e que, misturados, podem alcançar o tom desejado.

Para isso, basta selecionar uma imagem da galeria do seu celular ou ainda “escanear” a cor de objetos com a câmera. Em seguida, os tons são ejetados da máquina e você pode misturá-los para passar nos lábios. O aparelho acompanha um pincel e ainda permite que você retire a parte superior da impressora e leve o batom para retocar fora de casa.

A Rouge Sur Mesure já está esgotada em diversas partes do mundo. Franciny revelou que uma seguidora encontrou o produto no Japão e a enviou. Ela pagou cerca de R$ 1750 na impressora, enquanto os refis saíram por R$ 470 cada.

