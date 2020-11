França tem 35,8 mil novos casos de covid-19

O novo presidente da Bolívia, Luis Arce, agiu rapidamente para restaurar os laços com o Irã e a Venezuela, recebendo as credenciais de embaixadores dos dois países nessa quarta-feira (11), apenas três dias depois que seu partido socialista retomou o poder.

Em comunicado, o governo boliviano informou que quer “restabelecer as relações diplomáticas prejudicadas pelo governo anterior”, liderado pela presidente interina conservadora, Jeanine Ánez.

No Twitter, Arce disse que estava restaurando as relações bilaterais com a Venezuela para fortalecer os laços estratégicos para o bem dos povos.

Ele afirmou que o mesmo está sendo feito com o Irã e que “eles são sempre bem-vindos à Bolívia. Continuaremos a fortalecer projetos comuns”.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, compareceu à cerimônia de posse de Arce, em La Paz, no domingo (8), como parte de uma viagem às nações latino-americanas de esquerda, que incluiu Venezuela e Cuba.

A Venezuela e o Irã foram aliados-chave do ex-presidente boliviano e aliado de Arce, Evo Morales, que assumiu o cargo como o primeiro presidente indígena do país em 2006 e renunciou, sob pressão, por causa das disputadas eleições no ano passado.

Na segunda-feira (9), Morales voltou à Bolívia, do exílio na Argentina, e foi homenageado, nessa quarta-feira, em uma cerimônia em Chimore, cidade de sua província natal de Chapare, região central de cultivo de coca.