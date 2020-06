França regista 13 mortes número mais baixo desde confinamento

Manifestantes que participavam de um ato contra o racismo, neste domingo (07), em Bristol, no sul da Inglaterra, derrubaram uma estátua de um comerciante de escravos chamado Edward Colston, que viveu entre 1636 e 1721, e depois a jogaram no rio que cruza a cidade.

Edward Colston foi um comerciante de escravos que foi responsável pelo comércio de mais de 100 mil escravos da África até as Américas. Moradores já haviam realizado diversas petições para retirar a estátua da cidade, que foi erguida em 1895.

Os protestos na Inglaterra são motivados pela morte do americano Jorge Floyd, que morreu no final do mês passado após policiais brancos o sufocarem em Minneapolis, nos EUA.

A morte de Floyd gerou revolta, não apenas nos Estados Unidos, mas em vários outros países. As manifestações pedem o fim do racismo e o fim da violência policial, sobretudo contra negros.

Na sequência, você confere vídeos com a retirada da estátua pelos manifestantes:

Standing in the place of a guy who killed 19,000 slaves. The symbolism of this is incredible.

I’m proud to know you and call you my bestfriend @Robert84417694 ? #BlackLivesMatterUK #EdwardColston pic.twitter.com/ejmWAGQzT6

— Jomar (@OmarBenchiba97) June 7, 2020