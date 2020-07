França, Covas e ex-secretários assinam moção a favor de Alckmin

Divulgação Vicentinho Alves (PL) ganha cargo no Ministério do Turismo

O ex-senador do centrão Vicentinho Alves (PL-TO) ganhou um cargo no Ministério do Turismo. Ele foi nomeado para ser secretário nacional de Infraestrutura da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A mudança foi publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União.

Vicentinho não conseguiu renovar o mandato de senador por Tocantis na eleição de 2018. Antes, ele foi deputado federal, entre 2007 e 2011, e senador, entre 2011 e 2019.

A nomeação é mais um aceno do presidente com partidos do centrão, que ele articula no Congresso para obter apoio em suas pautas. A nomeação de Vicentinho, do Partido Liberal, não é o primeiro aceno com o partido em específico. Em maio, o ex-presidente da Casa da Moeda, Alexandre Borges Cabral, assumiu a vaga de Romildo Rolim no Banco Nacional do Nordeste.

Alexandre Borges Cabral ficou pouquíssimo tempo no cargo e foi substituído pelo interino apenas 24 horas após a nomeação. O Tribunal de Contas da União apura suspeitas de irregularidades na Casa da Moeda durante a gestão de Cabral, em 2018.