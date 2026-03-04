Fraissexual: conheça características dessa preferência sexual

Relacionamentos interpessoais, quanto mais detalhes você sabe sobre uma pessoa, mais aumenta a conexão sexual e pessoal entre vocês; fraissexualidade é o justo oposto

Dentro do amplo espectro da diversidade sexual encontra-se a fraissexualidade, uma preferência que pode ajudar a esclarecer aspectos que podem confundir certos indivíduos.

Primeiramente, é importante dizer que a fraissexualidade não é uma orientação sexual, mas sim uma predisposição que algumas pessoas que podem ser categorizadas como assexuais possuem.