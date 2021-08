FOTOS: Sem máscara, Bolsonaro recebe conselheiro de Segurança Nacional dos EUA

Divulgação/Embaixada dos Estados Unidos Sem máscara de proteção contra a Covid-19, Jair Bolsonaro recebe altos funcionários do governo Biden nesta quinta-feira, 05

Na primeira visita de funcionários de alto nível da Casa Branca ao Brasil desde a posse de Joe Biden , em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece sem usar máscara de proteção contra a Covid-19. A imagem do encontro foi divulgada pela embaixada dos Estados Unidos (EUA).

Na foto, o presidente do Brasil aparece sem máscara e apertando a mão de Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, que, por sua vez usa o equipamento de proteção recomendado em todo o mundo para segurança durante a pandemia da Covid-19. A embaixada dos EUA publicou duas imagens do momento.

Sullivan também tem agenda de encontros com ministros do governo Bolsonaro: Walter Braga Netto (Defesa) e Carlos França (Relações Exteriores). Um almoço no Itamaraty será realizado para ele. A missão do Conselheiro é totalmente pragmática e concentrada em questões prioritárias para os Estados Unidos, como o leilão da tecnologia de telefonia móvel 5G.

E para iniciar sua visita ao Brasil, o conselheiro de segurança nacional @JakeSullivan46 se encontrou hoje com o presidente @jairbolsonaro . Eles reafirmaram a importância da parceria estratégica entre 🇧🇷 e 🇺🇸. pic.twitter.com/LaLmqQVmwD — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 5, 2021

Os funcionários norte-americanos evitam criar uma relação de favoritismo ou de rejeição a Bolsonaro para não influenciarem nas eleições presidenciais de 2022.

– Com informações do portal G1 e do jornal O Globo.