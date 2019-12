Fotos: Cleo posa de biquíni em banho de lua

Esqueçam aquela Cleo que deu entrevista ao “Fantástico” incomodada com o bullying que vinha sofrendo na internet. Na noite de sábado (28), a atriz e cantora fez a temperatura subir ao compartilhar uma série de cliques empoderados biquíni , curtindo um drinque e um banho de piscina noturno.

arrow-options Reprodução/instagram/@cleo Cleo sensualiza na piscina





“Noites de verão”, avisou Cleo no Instagram. Sem tratamento, as fotos mostraram as formas de Cleo, que revelou ter engordado 20 quilos e disse não estar mais disposta a se sacrificar pela ditadura da magreza. A coluna curtiu!

arrow-options Reprodução/instagram/@cleo Cleo posou um um drink na mão

arrow-options Reprodução/instagram/@cleo A cantora e atriz não economizou no carão