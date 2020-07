Fotos! Brasileira arrasa na ‘Playboy’ portuguesa utilizando camisa do Real Madrid

Reprodução/Instagram Ronnie Von e Kika Von

O cantor Ronnie Von fez uma revelação sobre a sua vida sexual com 76 anos. O eterno Príncipe da Jovem Guarda contou que tem aproveitado a quarentena para fazer bastante sexo com a mulher, Kika, 65, e que atração física continua quente entre os dois aos 35 anos de casados. “Não podemos encostar um no outro porque é uma coisa maravilhosa. Quando as pessoas falam em metade da laranja, tampa de panela… isso existe. A Kika é apaixonada por mim desde os 11 anos e me esperou 20 anos. Então quando ela veio, veio com todo gás”.

Ele também confidenciou que a mulher foi ao médico e que tomou um susto quando o profissional constatou que, pelos exames, ela não teria entrado na menopausa. “Ela foi fazer uns exames, uma reposição hormonal e a médica revelou que ela não teria entrada na menopausa. Eu entrei em pânico. Com a nossa idade, se a engravidei, a criança pode nascer com problemas”, brincou.

Ronnie também falou durante uma live com o apresentador Felipeh Campos dos planos de voltar a trabalhar. “Estava tudo certo antes da pandemia, tínhamos um projeto praticamente acertado com a Bandeirantes, mas eu não sei o que vai acontecer depois da pandemia. Esse nosso meio é muito perverso”.