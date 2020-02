Fotógrafa submarina é atingida por hélice de barco em Noronha

arrow-options Divulgação/Corpo de Bombeiros Motorista do ônibus alega ter sido fechado por caminhão

Leia também: Em sábado de Carnaval, carro pega fogo após acidente e interdita pista; assista

Turistas que vinham de Minas Gerais com destino ao Rio de Janeiro passaram por um susto na madrugada deste domingo (23). O ônibus de turismo em que estavam perdeu o controle na altura km 78, bairro Duarte da Silveira, e colidiu contra a mureta de proteção da pista.

O acidente foi registrado às 4h30 e mobilizou equipes da Concer, a concessionária que administra a rodovia, e do Corpo de Bombeiros. Segundo informações, as 46 pessoas que estavam no ônibus no momento do acidente estavam dormindo e se assustaram com a batida.

De acordo com o depoimento do motorista, ainda no local, um caminhão teria fechado o ônibus fazendo com que ele perdesse a direção e provocado o acidente. Informações da concessionária afirmam que apenas uma pessoa precisou de atendimento médico, sendo liberada em seguida. Não houve retenção no trânsito no local.