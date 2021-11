Foto de Marília Mendonça criança viraliza por semelhança com o filho Léo

Reprodução/Instagram Murilo, Léo e Marília





Uma foto da cantora Marília Mendonça quando criança viralizou na internet, nesta quinta-feira (18), e impressionou fãs e internautas por causa da semelhança com o filho Léo, de quase dois anos.

A montagem, feita por uma página de fãs de Marília, traz a cantora sertaneja bebê e os fãs logo apontaram que nariz e boca de Léo são iguais ao da mãe, vítima de um acidente aéreo no início deste mês. “Só os olhos que são do pai”, disse uma internauta. “Meu Deus, até a sobrancelha [é igual]”, reparou uma fã. “É a xerox dela”, escreveu outro fã.





Léo, que tem quase dois anos, vai contar com a guarda compartilhada entre a mãe de Marília, Ruth Moreira, e Murilo Huff, pai do pequeno. Recentemente, Murilo postou um vídeo com Léo nas redes sociais. “Sempre assim. Um cuidando do outro”, escreveu ao receber o abraço da criança.