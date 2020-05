Foto de Khloé Kardashian chama atenção para o antes e depois

Khloé Kardashian compartilhou uma foto recente sua na qual aparece bastante diferente. A repercussão foi tanta que a imprensa internacional começou a especular quais os procedimentos plásticos e estéticos que a socialite teria realizado.

Reprodução/Instagram Khloé Kardashian





O jornal britânico Daily Mail , por exemplo, consultou uma especialista que listou alguns dos procedimentos pelos quais a irmã mais nova de Kim e Kourtney Kardashian pode ter passado. “Aconteceu muita coisa no rosto dela. Quem pode saber pelo que ela passou?”, questionou a especialista em cosméticos Claire McGuinness.

Reprodução/Twitter Transformação de Khloé Kardashian





“É uma combinação de cirurgias , produtos injetáveis, além de perda de peso… Ainda tem os filtros da foto, a maquiagem e a iluminação”, afirmou a fonte do do jornal inglês. “Elas estão todas ficando iguais. Não sabemos quais são os objetivos dela, é difícil ser uma pessoa pública. Ela será sempre julgada”.

Khloé não chegou a se pronunciar sobre quais procedimentos fez ou não. Mas o fato é que, desde 2007, quando ela começou a ficar famosa ao participar do reality show “Keeping Up With the Kardashians”, a aparência dela está muito mudada.

No Twitter, muitos internautas ficam impressionados com as mudanças de Khloé. ” Khloé Kardashian parece uma pessoa diferente a cada ano”, diz uma postagem com várias fotos da socialite.

Khloe Kardashian be looking like a different person every year ? pic.twitter.com/3UIvklDeQk — superfly sister. (@DoggoneLoverr_) May 22, 2020